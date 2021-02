Premier, Calvert-Lewin riacciuffa lo United all’ultimo respiro. Finisce 3-3 a Old Trafford

Partita spettacolare a Old Trafford dove l’Everton ottiene il pari al 95′ grazie al guizzo di Calvert-Lewin, che chiude la partita sul 3-3 contro il Manchester United.

Red Devils avanti 2-0 all’intervallo grazie a Cavani e Bruno Fernandes, ma poi l’Everton con Doucouré e James Rodriguez si era rimesso in piedi. Quello di McTominay al 71′ sembrava il gol vittoria, ma Calvert-Lewin nel recupero ha ritrovato il pari. Niente vetta per Solskjaer e i suoi, secondi a quota 45, domai il Manchester City può scappare a +5 in caso di vittoria sul Liverpool. L’Everton di Ancelotti è sesto con 37 punti.