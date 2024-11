Premier: cade anche il Manchester City, il Liverpool vince in rimonta e va in fuga

Giornata molto indicativa in Premier League. Dopo l’Arsenal ko nel lunch match, perde anche il Manchester City che cade 2-1 in casa del Bournemouth. Seconda sconfitta di fila per Guardiola. Ne approfitta il Liverpool che scappa via, vincendo in rimonta grazie a due gol in tre minuti di Gakpo e Salah. In classifica, il Liverpool è in vetta con 25 punti, l’Arsenal resta a 18. Occhio al Nottingham Forest che sale a 19 al terzo posto.

Questi i risultati:

Newcastle – Arsenal 1-0

Bournemouth – Manchester City 2-1

Ipswich – Leicester 1-1

Liverpool – Brighton 2-1

Nottingham – West Ham 3-0

Southampton – Everton 1-0

Foto: logo Premier