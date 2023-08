Il Brighton, dopo i risultati del pomeriggio, poteva essere primo in Premier per una notte, a punteggio pieno. Ma così non è sttao. La compagine di De Zerbi è incappata in una serataccia in casa contro il West Ham, che ha vinto 3-1. Di Ward-Prowse, Bowen e Antonio le tre reti per i londinesi. Per il Brighton gol della bandiera per Gross all’82’, troppo tardi.

Foto: twitter Brighton