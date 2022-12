Premier, Brentford-Tottenham 2-2. Gli Spurs rimontano due gol di svantaggio

Riparte la Premier League dopo la sosta per il Mondiale. E l’appuntamento è uno dei giorni più attesi, come il Boxing Day. A riaprire i giochi è sttaa la sfida tra Brentford e Tottenham. L’anticipo del lunch match è terminato 2-2.

Brentford avanti di due gol, con Janelt e Toney (nel mezzo anche un gol annullato dal VAR per fuorigioco).

Nella ripresa, Kane e Hodjberg salvano gli Spurs di Conte da un ko.

In classifica, il Tottenham è quarto, con 30 punti. Il Brentford sale a 20.

Foto: twitter Tottenham