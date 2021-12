Premier, Boxing Day ricco di gol. Vincono City, Tottenham e Arsenal. Ko il West Ham

Si sono concluse le gare delle 16 in Premier, per il Boxing Day, un po’ ridimensionato per il Covid ma non meno spettacolare. Successi pirotecnici per Manchester City, Arsenal e Tottenham. Perde 3-2 in casa il West Ham con il Southampton.

Il City di Guardiola ha battuto 6-3 il Leicester ottenendo la nona vittoria di fila. Padroni di casa avanti 4-0 all’intervallo, poi il Leicester è stato bravo a riportarsi sul 3-4, salvo poi crollare di nuovo nel finale per il 6-3 finale. Doppietta per Sterling per gli uomini di Guardiola.

Vince il Tottenham che batte 3-0 il Crystal Palace con le reti di Kane, Moura e Son. Bene anche l’Arsenal che vince 5-0 in casa dell’ultima in classifica Norwich. Per i gunners, doppietta per Saka.

Infine cade 3-2 in casa il West Ham contro il Southampton.

In classifica, il City vola a 47, a +6 sul Liverpool e +8 sul Chelsea che devono però recuperare alcune partite.

Foto: Twitter City