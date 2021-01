Premier, Bernardo Silva e Gundogan stendono l’Aston Villa. Il Manchester City vince 2-0

Vince il Manchester City nel recupero della prima giornata di Premier League contro l’Aston Villa. Sul tabellino dei marcatori ci sono le firme di Bernardo Silva al 79’ e Gundogan all’89’ per la formazione di Pep Guardiola.

Con questo successo i Citizens agganciano in vetta il Leicester a quota 38 punti, a breve scenderà in campo il Manchester United sul campo del Fulham per ottenere nuovamente il primo posto. L’Aston Villa, invece, rimane fermo a quota 26 punti.