Premier: bene il Liverpool. Successi per Aston Villa e West Ham. Deludente pari per il Brighton

Concluse le gare di Premier in programma alle 15. Bene il Liverpool, che batte con un netto 3-0 il Brentford. Successi per Aston Villa e West Ham. Deludente pari per il Brighton contro il fanalino di coda Sheffield United.

Questi i risultati:

Aston Villa – Fulham 3-1

Brighton – Sheffield United 1-1

Liverpool – Brentford 3-0

West Ham – Nottingham Forest 3-2

Foto: twitter Premier