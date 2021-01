Attraverso i propri account social, Sergio Agüero ha comunicato di essere risultato positivo al coronavirus: “Dopo essere andato in isolamento per un caso di positività di un contatto stretto, sono risultato positivo al COVID-19. Ho accusato alcuni sintomi e adesso seguirò le istruzioni dei medici per ristabilirmi”.

Foto: Mundo Deportivo