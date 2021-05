Premier: 3-1 dell’Arsenal contro il WBA, retrocesso matematicamente in Championship

L’Arsenal di Mikel Arteta batte 3-1 il West Bromwich Albion condannando quest’ultima alla retrocessione in Championship. In gol Smith-Rowe al 29′, poi Pepe al 35′, mentre nella ripresa Pereira accorcia le distanze al 67′. Chiude Willian al 90′ decretando i tre punti per l’Arsenal, che si rimette in corsa per un posto in Europa andando a -4 dal settimo posto occupato dal Tottenham. Condannato matematicamente il WBA alla retrocessione in seconda divisione inglese.

Foto: Twitter Arsenal