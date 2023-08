Preliminari Europa League, l’Olympiakos elimina il Genk. Avanti Ludogorets, Slavia Praga e Qarabag

Sono terminate le gare della serata e valide per i preliminare di Europa League. Il Qarabag si impone per 2-1 sul campo dell’HJK e strappa il pass per il turno successivo. Bene Ludogorets e Hackens che segnano ben cinque reti, rispettivamente, ad Astana e Zalgiris. Basta un pareggio allo Sheriff Tiraspol per passare il turno contro il BATE Borisov. Anche allo Slavia Praga basta il risultato di parità in casa del Dnipro per eliminare la formazione ucraina. Questi i finali e in grassetto le qualificate al turno successivo:

HJK-Qarabag 1-2

Hacken-Zalgiris 5-0

Breidablik-Zrinjski 1-0

BATE Borisov-S. Tiraspol 2-2

Dnipro-Slavia Praga 1-1

Genk-Olympiakos 1-1

Ludogorets-Astana 5-1

Foto: Instagram Europa League