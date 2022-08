Preliminari Champions League: Rangers, Copenhagen e Dinamo Zagabria ai gironi

Il Rangers di Glasgow compie l’impresa e battono in Olanda il PSV Eindhoven, condannandoli all’Europa League. A decidere la sfida, dopo il 2-2 dell’andata, è un gol di Colak all’ora di gioco, che regala i gironi di Champions alla squadra scozzese. A far compagnia agli scozzesi c’è il Copenhagen, che resiste a Trebisonda contro il Trabzonspor e strappa uno 0-0 che, in virtù della vittoria per 2-1 all’andata, regala il passaggio ai gironi ai danesi. Rimonta completata e qualificazione ai gironi per la Dinamo Zagabria. Dopo il 2-1 dei tempi regolamentari, grazie all’1-0 per il Bodo/Glimt nell’andata, la sfida è proseguita ai tempi supplementari e proprio nei minuti finali della gara i croati hanno strappato il pass per i gironi, segnando due reti con Drmic e Bokaj.

Foto: Champions League Twitter