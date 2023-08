Preliminari Champions League, Mertens trascina il Galatasaray. Nessun problema per Copenaghen e Dinamo Zagabria

Si è chiuso stasera il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Tutto facile per la Dinamo Zagabria, che bissa il successo dell’andata e passa anche sul campo dell’Astana, e per il Copenaghen, che travolge il Breidablik con un tennistico 6-3. Passa anche, con qualche sofferenza, il Galatasaray: Dries Mertens elimina lo Zalgiris. Più combattute le altre sfide, due addirittura finite ai calci di rigore: la lotteria premia il Servette, che fa fuori il Genk. Stessa sorte per l’Hacken che ha eliminato il Klaksvik (Faroer). Passano ai supplementari invece gli israeliani del Maccabi Haifa; anche il Rakow, con il pareggio sul campo del Qarabag, ottiene la qualificazione. Per finire, impresa del Molde, che ribalta la sconfitta dell’andata in Finlandia.

Astana – Din. Zagabria 0-2 (0-4)

Qarabag – Rakow 1-1 (2-3)

Genk – Servette 2-2 (3-6 d.c.r.) (1-1)

Hacken – Klaksvik 3-3 (6-7 d.c.r.) (0-0)

M. Haifa – Sheriff 4-1 d.t.s. (0-1)

Molde – HJK 2-0 (0-1)

Galatasaray – Zalgiris 1-0 (2-2)

Copenaghen – Breidablik 6-3 (2-0)