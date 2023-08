Preliminari Champions, il Marsiglia cade sul campo del Panathinaikos (1-0). Vincono Maccabi e Rangers

Non comincia bene l’avventura europea dell’Olympique Marsiglia. La squadra di Marcelino perde la sfida d’andata del terzo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2023/24. La formazione francese, rimasta in dieci per l’espulsione di Kondogbia, cade in Grecia contro il Panathinaikos che vince 1-0 grazie alla rete di Bernard. Vince in trasferta, invece, il Maccabi Haifa, che passa 2-1 sul campo dello Slovan Bratislava: succede tutto nei primi 15′, con Kucka che aveva pareggiato il vantaggio firmato da Pierrot, prima del gol decisivo firmato da Saba. Vincono anche i Rangers, di misura contro il Servette: Tavernier apre le marcature dal dischetto, poi raddoppia Dessers, ex attaccante della Cremonese. Per gli svizzeri segna Bedia su rigore al 44′.

Panathinaikos-Marsiglia 1-0

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa 1-2

Rangers-Servette 2-1

Foto: Instagram Inter