Prefetto di Udine: “Sono tifoso del Napoli. Felice dello scudetto. Spero in festeggiamenti all’insegna del buon senso”

Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, è intervenuto a Radio Marte soffermandosi sulla possibile festa scudetto del Napoli in Friuli, dove ricordiamo, basta un pareggio agli azzurri per brindare allo scudetto.

Queste le sue parole: “Il nostro auspicio è che, se il Napoli vincerà lo scudetto a Udine come gli auguriamo, tutto possa avvenire in serenità e soprattutto senza invasioni di campo. Potremmo avere mille problemi, siamo tesi a gestire l’ordine pubblico in modo adeguato. L’invito, molto forte, che faccio è proprio che non vi siano invasioni di campo da parte dei tifosi azzurri, sarebbe deleterio e pericoloso per tutti, e creerebbe tanti problemi alle forze di polizia. Dovesse accadere ci complicherebbe e non poco la vita. L’appello è volto sia ai tifosi provenienti dalla Campania, che ai tantissimi supporter partenopei che sono residenti nel Friuli. Lo stadio è bellissimo, la struttura è efficiente, ma un’invasione di campo non sarebbe accettata. La città di Udine è ospitale, i festeggiamenti sono sempre graditi, rispettando ovviamente le norme. Come ci ha comunicato l’Udinese saranno circa 10-12mila i tifosi napoletani, oltre a 1300/1500 che provengono dalla Campania è prevista l’affluenza di altre 10mila persone provenienti dal Nord e dal Friuli. Almeno metà stadio, ma forse anche di più, ospiterà tifosi napoletani. L’ordine pubblico parte già questa sera nell’accoglienza della squadra e durerà sino alle cessate esigenze che come abbiamo capito dovrebbero concretizzarsi venerdì mattina. Intorno alla squadra ci sarà una cintura di sicurezza per mille motivi. Sono napoletano e tifoso del Napoli e quindi sono molto felice per questo scudetto. Senza ansia vivo queste ore, è talmente scontato che arrivi… Forse sarebbe stato meglio conquistarlo nelle altre due occasioni in cui l’avremmo meritato, ma siamo tutti contenti, è ovvio. Non vi dico come lo festeggerò ma, nel caso, avverrà in solitudine. Indossando una maglia azzurra? Ne ho tante quindi va bene e può darsi…”.