Prefetto Bergamo: “Mi appello al senso di responsabilità dei bergamaschi in caso di vittoria domani”

“Mi appello al senso di responsabilità dei bergamaschi, che fino adesso hanno dimostrato di averne, a tutela della propria salute e di quella altri”. E’ l’appello lanciato oggi, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, dal prefetto di Bergamo Enrico Ricci, in vista della finalissima di Coppa Italia di domani sera a Reggio-Emilia, dove l’Atalanta incontrerà la Juve. Il timore è che, in caso di vittoria dei nerazzurri, il centro di Bergamo possa riempirsi di nerazzurri in festa. Motivo per cui la Prefettura di Bergamo oggi ha deciso di potenziare la presenza delle forze dell’ordine nel centro di Bergamo e ai caselli autostradali della provincia. Chi da Bergamo andrà a Reggio potrà rientrare a casa in deroga al coprifuoco (che proprio da domani inizia alle 23), ma solo per gli spostamenti tra lo stadio di Reggio-Emilia e la propria abitazione, senza ‘deviazioni’ ingiustificate.

A riportarlo l’Ansa.

Foto: Twitter Atalanta