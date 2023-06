Fiorentina-West Ham, i precedenti della Finale di Conference

I precedenti di Fiorentina e West Ham. Si affrontano in Finale di Conference League e in Europa hanno un curriculum molto simile.

Una Coppa delle Coppe a testa: 1960-61, battendo i Rangers in doppia finale. Una anche per il West Ham, datata 1964-65, imponendosi sui tedeschi del Monaco 1860 2-0 in una sfida diretta. Per gli hammers anche un’altra finale persa nel 1975-76, e dell’Intertoto nel 1998-99, superando il Metz. Questo curioso double rende il West Ham, insieme a Real Saragozza, Bayer Leverkusen, Parma e Villarreal una delle cinque squadre europee ad avere vinto una competizione ufficiale dell’UEFA senza mai essersi aggiudicato il titolo di campione nazionale.

Per la Fiorentina invece una striscia per certi versi gloriosa e per altri poco trionfalistica. Assieme ai rivali della Juventus è infatti l’unica italiana ad aver disputato almeno una finale delle tre storiche e principali competizioni confederali. La Coppa dei Campioni nel 1956-1957 prima squadra italiana a raggiungere la finale della massima competizione europea per club. La Coppa delle Coppe, nel 1960-1961 e nel 1961-1962, prima squadra italiana a disputare due finali confederali consecutive. E infine la Coppa UEFA, nel 1989-1990. Venendo sconfitta nel 1956 dal Real Madrid e nel 1989-90 proprio dalla Juventus, in una doppia finale resa tesissima dalle voci di cessione su Roberto Baggio. A impedire la doppietta in Coppa delle Coppe è stata invece l’altra squadra di Madrid, l’Atletico.

Tra i precedenti diretti di Fiorentina e West Ham invece una sola partita: una Coppa di Lega Anglo-Italiana del 1975. Vinsero i Viola allenati da Mazzone. Si trattava in realtà di una finale anche quella, e pur non avendo tutti i crismi di una partita ufficiale, resta beneaugurante per i gigliati.

Fonte Foto: Twitter Fiorentina Franchi