Prati: “Felice di essere qui, non vedo l’ora di vedervi allo stadio”

Matteo Prati, nuovo acquisto del Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali del club sardo: “Sono felice, contentissimo, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio, ci vediamo presto. Forza Cagliari!”

Foto: Twitter Cagliari