Prandelli: “Voglio una squadra di operai, solo architetti poi chi lavora? Ancora non possiamo sentirci tranquilli”

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara con l’Udinese, in programma domani alle ore 15.00 alla Dacia Arena: “Sarà una partita tosta perché l’Udinese è una squadra ordinata, non dovremo sbagliare i passaggi in uscita. Loro sono molto bravi sulle ripartenze, per cui sarà uno scontro diretto impegnativo. Dobbiamo essere sempre operai… se siamo solo architetti, chi lavora? Affrontiamo una squadra organizzata e forte, dobbiamo continuare ad avere questo tipo di atteggiamento e difendere con ordine. Dobbiamo attaccare la profondità con idee. L’abito da operaio mi piace molto. L’aggettivo “tranquillo” ancora non fa parte del nostro percorso… dobbiamo essere consapevoli che lotteremo tutti i giorni, in ogni gara. Dobbiamo consolidare le poche cose che sappiamo fare e farle ancora meglio. Non dobbiamo mai abbassare la testa, i 10 punti sulla terzultima non mi danno fiducia”.

Foto: sito Fiorentina