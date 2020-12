Prandelli: “Voglio lo spirito visto col Sassuolo. Mercato? Abbiamo mandato qualche letterina a Babbo Natale”

La Fiorentina è attesa domani dal Verona, per provare a risollevarsi da questo periodo negativo. In conferenza stampa ha parlato Cesare Prandelli.

Questa la sua analisi del momento viola: “Dobbiamo dare continuità alla prova di mercoledì: col Sassuolo abbiamo fatto una buona partita contro una formazione temibile, lo spirito e l’atteggiamento mi è piaciuto. C’era un bel clima. L’atteggiamento dell’altra sera era quello di una squadra che non voleva perdere. Dobbiamo assolutamente continuare così”.

Cambio modulo: “Rivedendo gli allenamenti e la partita che abbiamo fatto con 4 difensori c’erano un po’ di incertezze, volevo togliere tutti gli alibi alla squadra e volevo responsabilizzarla. Sono sempre convinto che quando si parla di fase difensiva questa va fatta al meglio. Io non mi vergogno a difendere un risultato o una gara difficile. Spesso cercando il bel gioco tante squadre si sono trovate coinvolte nella lotta per la salvezza. A noi serve concentrazione. L’energia vista l’altra sera la voglio rivedere domani”.

Su Callejon? “E’ un professionista molto serio, è importante per noi come calciatore e come uomo. Sta recuperando bene la condizione. Il problema non è mai il ruolo, anche se non lo vedo mai come quinto a centrocampo. Se gioca, il centrocampo deve disporsi in maniera diversa”.

Su Ribery? “Dobbiamo farlo diventare ancora più leader in modo tale che possa darci maggiore superiorità numerica. Non deve risolvere da solo i problemi ma deve essere un nostro punto di riferimento”.

Un giudizio sul Verona e Juric. “E’ una formazione che preoccupa molte squadre e anche noi siamo molto preoccupati: tutti i giocatori hanno sposato la filosofia del suo allenatore. Magari rischia qualcosa la squadra ma la mentalità sfacciata che ha mi piace molto. Il lavoro in settimana è sicuramente tanto e Juric è stato bravo ad entrare nella mente dei suoi giocatori. Il futuro del calcio va indirizzato in questa mentalità”.

Il mercato: “Le lettere di babbo Natale sono sigillate: le apriremo insieme e si vedrà. Non abbiamo ancora deciso quando ci siederemo e parleremo di mercato. Ora parliamo di squadra, ho rimandato tutto ciò che riguarda il mercato”.

