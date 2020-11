Prandelli: “Voglio continuare il discorso in sospeso: essere competitivi in Italia e in Europa”

Nella conferenza stampa di presentazione di Cesare Prandelli alla Fiorentina, il tecnico, ex CT della Nazionale, ha parlato di tanti temi e su alcuni aspetti tecnici su come vorrebbe far giocare la sua Fiorentina.

Queste le sue parole: “Che Prandelli troverà Firenze? Il calcio è fatto di romanticismo e storie d’amore. Viviamo con sentimenti veri e profondi. L’amore che provo per questa squadra è molto profondo. Mi sono messo al servizio della società e ho una doppia responsabilità, come allenatore e come tifoso vero. Le cose cambiano ma a Firenze è impossibile non avere fame. È una città molto particolare ed esigente, dobbiamo essere bravi a capire cosa vuole la gente. Dobbiamo avere grande rispetto. Firenze troverà un Prandelli più datato ma comunque ambizioso e rispettoso dei tifosi”.

Chi l’ha spinto a tornare: “Chi me l’ha fatto fare? Il cuore e l’istinto. Quando ami una persona e la vedi in difficoltà sai che devi tornare ad aiutarla. Così è stato per me. Inoltre tanti tifosi mi hanno chiesto di tornare, io non sarei mai andato via e sono tornato per riprendere il discorso lasciato in sospeso anni fa e quindi vogliamo essere all’altezza del calcio nazionale e internazionale. Non sarò mai solo in questo percorso”.

Su Commisso: “Ho trovato una persona di una sensibilità straordinaria, mi ha detto che prima di iniziare voleva salutare prima Iachini, non è scontato. Vogliamo creare qualcosa di importante. E’ ambizioso come me, vuole fare qualcosa di importante per Firenze e ci siamo trovati subito perfettamente nelle idee”.

Foto: Sito Fiorentina