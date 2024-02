Prandelli: “Thiago Motta il vero innovatore del campionato? Assolutamente sì. Lavora sui concetti di gioco e non sulle situazioni ripetute”

Cesare Prandelli, ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Eccone un piccolo estratto, in cui l’ex tecnico azzurro si è soffermato ad esaltare le capacità gestionali di Thiago Motta, suo ex calciatore ai tempi dell’Italia e, a suo dire, tra le migliori guide tecniche del nostro campionato: “Lavora sui concetti di gioco e non sulle situazioni ripetute, schematiche, di quelle per intenderci che se ti va male uno schema salta tutto. Non è un calcio schematizzato ma un calcio concettuale. E ogni giocatore in possesso ha 3-4 possibilità differenti.

Mi spiego: chi ha la palla riesce ad avere due passaggi possibili e sicuri ai propri fianchi ma anche uno in profondità breve o lunga. Lo capisci per bene guardando la sua squadra dall’alto: ed è anche per questo che le avversarie non hanno ancora capito come funziona il suo gioco, perché sono tante le soluzioni, i cambi di ruolo, l’occupazione dei settori.”

Ha valorizzato molti giocatori, diversi giovani e in particolar modo con lui Zirkzee sta diventando un top player.

“Zirkzee ha un modo tutto suo di giocare. Magari col tempo dovrà perfezionare il suo killer-instinct ma Thiago non l’ha voluto cambiare: l’ha agevolato. Rispetta le caratteristiche dei propri giocatori cogliendo anche le sfumature.”

