Prandelli su Fiorentina-Juve: “Sarà dura per Vlahovic e Chiesa. Serviranno dei tappi per non farsi influenzare dal Franchi”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha così parlato della gara di domani tra Fiorentina e Juventus: “Sarà dura per la squadra di Allegri e per Vlahovic e Chiesa ancora di più. Dusan e Federico sono della Juve e sono ex: avranno bisogno dei tappi alle orecchie per non farsi influenzare dai fischi del Franchi. Per ritrovare il gol dovranno essere bravi prima di tutto a gestire la molta pressione. Ma tecnicamente non si discutono. Che gara mi aspetto? Fiorentina propositiva, che dirige il gioco, e Juve concreta che prova a far male con ripartenze di 30-40 metri, sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori”.

Foto: sito Fiorentina