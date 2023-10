Prandelli su Bellingham: “Sfiora la perfezione, a me ricorda un po’ Rijkaard”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha così parlato della sfida tra Napoli e Real Madrid, soffermandosi anche sul talento dei Blancos, Jude Bellingham: “Non dimentichiamoci chi aveva di fronte il Napoli. Ancelotti ha dei giocatori super: penso a Vinicius, Rodrygo e soprattutto Bellingham. L’inglese è stratosferico e non lo dico soltanto per il gol e l’assist: è un mix di tecnica e atletismo, sfiora la perfezione. A me ricorda un po’ Rijkaard”.

Foto: Instagram Real Madrid