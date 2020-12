Prandelli: “Situazione critica, spero in una reazione con il Sassuolo”

Il ritiro? “La società ha proposto il ritiro e tutti lo hanno condiviso, me compreso. La situazione è complicata, tutti hanno avuto senso di responsabilità. Qualche confronto in più in questo momento può essere utile”.

Giocatori d’esperienza: “Abbiamo bisogno di tutti adesso, non è una questione di nomi. Giocando ogni tre giorni non possiamo usare la stessa formazione: dobbiamo avere una fisicità pari agli avversari. Domani affrontiamo una squadra con idee di gioco, che ha concetti chiari da molti anni e noi dobbiamo tirar fuori tutta l’energia possibile, dovremo contrastare con attenzione tattica e irruenza fisica una squadra che è bravissima nel palleggio”.

Sul momento nero: “Le difficoltà ci sono, inutile negarlo, ma è in questi frangenti che si vedono gli uomini: la disponibilità che mi stanno dando c’è, dobbiamo trovare più convinzione. Dobbiamo essere bravi a calarci in questa nuova realtà. Ci sono state retrocessioni anche con i grandi campioni per cui è bene calarsi in una nuova realtà. Se si va a cercare le colpe, la situazione rischia di sfuggire di mano. Voglio una viola ordinata, con linee compatte: se dobbiamo attaccare lo facciamo con rapidità, se dobbiamo difendere lo facciamo tutti”.

Problema più tattico o mentale? “E’ una situazione che va di pari passo, tante squadre non sono abituate a giocare con un obiettivo minimo. Se noi ci caliamo in questa realtà, giocheremo al meglio”.