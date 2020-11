Prandelli: “Non possiamo fare miracoli in pochi giorni. Porto a casa le cose buone consapevole che dobbiamo migliorare”

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan:

“Non era facile, ma ci abbiamo provato. Non abbiamo ancora continuità e convinzione nei nostri mezzi. I gol hanno reso tutto più complicato, ma la cosa positiva è che non abbiamo mai mollato.

Questa squadra a livello atletico è molto forte, ma in questo calcio serve più intensità. Stiamo cercando di lavorare su questo e non possiamo fare miracoli in pochi giorni. Ci portiamo a casa le cose buone e proveremo a migliorare negli altri aspetti.

Vlahovic? Non c’è un giocatore di 20 anni che fa la differenza in area di rigore. Ha ottime potenzialità. In queste partite ho preferito lui come centravanti: deve migliorare molto ma a livello di applicazione c’è. Deve capire come muoversi verso la porta. Poi dobbiamo recuperare al meglio Callejon e Ribery”.

