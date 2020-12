Prandelli negativo al Covid: andrà in panchina lunedì per Fiorentina-Genoa

Martedì scorso Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, era risultato positivo al Covid. Oggi in serata il club viola ha comunicato che i test molecolari effettuati tra mercoledì, giovedì e venerdì hanno dato in tutti e tre i casi esito negativo. Poiché non si trattava di una positività definitivamente confermata, la ASL territoriale ha definito il caso come non confermato ed è stato quindi interrotto l’isolamento preventivo di Cesare Prandelli, così come è stato interrotto il periodo di quarantena per il gruppo squadra. L’allenatore viola domani dirigerà l’allenamento e lunedì sederà sulla panchina della Fiorentina per il posticipo contro il Genoa.