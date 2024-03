Prandelli: “Liverpool? C’è margine per l’impresa Atalanta. Affrontarla per Klopp può diventare un calvario”

Cesare Prandelli, ex tecnico, tra le altre, della Fiorentina e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Questo il suo commento sui sorteggi di Europa League e, in particolare, sulla doppia sfida tra Atalanta e Liverpool, che determinerà una delle quattro finaliste dell’edizione: “Il destino ha creato una partita affascinante, meravigliosa per l’ambiente. E non lo sarà solo ad Anfield, ma anche a Bergamo. Gasperini e la società hanno permesso di riportare il Liverpool a Bergamo. C’è margine per fare l’impresa. Ma sono partite in cui vorresti esserci al 100%. E quindi quando vai in campo dai tutto. Penso che per Klopp affrontare l’Atalanta possa diventare un calvario. Nessuno in Inghilterra gioca come loro, Klopp non ha riferimenti diretti in Premier.”

Foto: sito Fiorentina