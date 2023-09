Prandelli: “L’Inter una corazzata, il Milan dipendente da Leao”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex ct azzurro Cesare Prandelli ha commentato il derby di ieri tra Inter e Milan. Ecco le sue parole: “L’Inter mi è sembrata una corazzata, titolari e riserve danno lo stesso contributo: qualità, quantità, fisicità. E chiunque sia in campo, il gioco non cambia. Nessuna dipendenza da nessuno, al contrario del Milan. Per ciò che si è visto oggi i rossoneri dipendono da Leao, che nell’unica vera azione in profondità, con due tocchi è andato in porta. Sono venuti meno tutti gli sbocchi sulle fasce. Thuram? Non ricordo un esordiente in un derby così impattante: forse Sneijder nel 4-0 del 2009, ma non aveva segnato“.

