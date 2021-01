Prandelli: “Lazio squadra che gioca insieme da tanto tempo. Hanno idee e un progetto”

Conferenza stampa via streaming per Cesare Prandelli alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi. Cosi il tecnico dei viola ha parlato della Lazio e se giocare contro le grandi si riveli più semplice per i toscani: “La Lazio gioca insieme da tanti anni, hanno molte certezze e fiducia nel modo di interpretare le partite. Inoltre hanno 3-4 giocatori sopra la media. Sono una squadra con delle idee e un progetto precisi. Quando giochi contro grandi squadre, devi essere ordinato e bravo. Quando conquisti palla devi essere determinato a ribaltare sulla transizione”

Il tecnico viola si è anche soffermato sul gioco molto sottotono della Fiorentina: “Ci sono 3-4 squadre in Italia che possono imporre il gioco. Le altre devono adattarsi. Per imporre gioco devi avere 4-5 giocatori di elevata tecnica individuale.”

Parole anche per Ribery e su un possibile sostituto possa arrivare dal mercato: “Non abbiamo un clone di Ribery ma giocatori che possono sostituirlo e lavoreremo su questo”.

Foto: Prandelli Fiorentina