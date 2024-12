Prandelli: “L’Atalanta può vincere lo scudetto”

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato della corsa scudetto in Serie A, che secondo l’ex allenatore vedrà come grande protagonista l’Atalanta, anche grazie alla grande fiducia e sicurezza nei mezzi impressa alla squadra dalla vittoria dell’Europa League.

“L’Atalanta è una candidata allo Scudetto, lo penso da mesi. Nel ciclo Gasperini, l’Atalanta è sempre stata bella da vedere, con momenti di calcio sopraffini. Ma quando non riusciva a esprimersi al massimo, difficilmente portava a casa i tre punti. In questi mesi, invece, i nerazzurri hanno vinto partite sporche, in cui magari la prestazione è stata meno esaltante. L’ultima è stata a Roma l’altro giorno, ma anche contro Monza e Udinese, per fare due esempi, l’Atalanta non è stata bella, bensì efficace. A Roma ha vinto con CDK, Lookman e Retegui sottotono. Gasp ha, forse come non mai, una rosa profonda e variegata e di questo va dato merito alla società. Se poi consideriamo la sua abilità nel far rendere al massimo praticamente tutti i giocatori che ha sottomano, capiamo quanto è forte questa Atalanta”.

E su Zaniolo, autore del 2 a 0 della Dea all’Olimpico, Prandelli si esprime così: “Non mi ha turbato la sua esultanza, anzi è segnale di personalità. Non va dimenticato cosa ha passato, tra infortuni tremendi e annate poco felici. Ora è nel posto giusto per rilanciarsi: se c’è un allenatore che può farlo tornare a livelli altissimi, è Gasperini”.

