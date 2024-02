Prandelli: “La Fiorentina non è in crisi, per la corsa allo scudetto vedo l’Inter favorita”

A margine della cerimonia, che si è tenuta a Scandicci (FI), della ricorrenza del 4° anno di attività della scuola calcio dell’ex compagno Alberto Di Chiara, Cesare Prandelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a media e giornalisti presenti.

Questo il suo pensiero sul momento di crisi di risultati della Fiorentina, squadra di cui è stato a lungo allenatore: “La Fiorentina è forte, non in crisi. Qualche risultato così ci può stare, deve solo avere in mente l’obiettivo finale della stagione. Fino ad una settimana fa era quarta in classifica… non è che ora è retrocessa. Bisogna pensare sempre all’obiettivo massimo, poi vedremo la classifica. Ma la Fiorentina è molto forte.”

Un pronostico infine sulla candidata numero uno alla vittoria del campionato:

Corsa Scudetto?

“L’Inter è strutturata per arrivare in fondo in tutte le competizioni ,ha una rosa ampia e può cambiare all’interno della partita. E’ certamente la squadra da battere.”

Foto: sito Fiorentina