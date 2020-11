Prandelli: “La Fiorentina ha un buon motore, sta a me farlo andare al massimo”

La Fiorentina ha presentato il nuovo allenatore, Cesare Prandelli che torna dopo oltre 10 anni ad allenare il club Viola.

In sala stampa insieme al ds Pradè, Prandelli ha così parlato in sede di presentazione: “Due cose prima di iniziare. Ho salutato e abbracciato Iachini, ho trovato la dirigenza coesa, decisa e determinata. Vogliamo iniziare un lavoro di squadra, in campo e fuori. Qualche settimana non avrei mai immaginato di tornare ad allenare la Fiorentina. Ho letto tanti nomi accostati alla squadra e mi dispiaceva per Beppe che era l’allenatore e nessuno lo difendeva”.

Sull’amore verso i colori Viola: “Negli ultimi 15 anni ho sempre pensato alla Fiorentina, ho comprato anche gli abbonamenti per vedere la squadra, sono sempre stato trattato bene e mi hanno sempre trattato tutti bene. Vivo a Firenze, spero di dare tanto”.

Idee di gioco: “Qualche idea di come giocare ce l’ho ma prima voglio confrontarmi con i ragazzi. Kouamè non è una punta vera, ma un attaccante che può dare la profondità. Amrabat è un giocatore con qualità straordinarie, ha un motore moto forte, siamo una squadra con un buon motore, bisogna capire cosa non andava in queste giornate per non far andare il motore al massimo”.