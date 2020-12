Prandelli: “In questo momento il mio pensiero è per chi passa il Natale da solo”

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana: “In questi momenti, soprattutto nel giorno di Natale, credo che il pensiero di tutti debba andare alle proprie famiglie, che hanno vissuto grandi difficoltà e magari ora sono sole. Tante persone sono costrette a vivere queste feste sole non per scelta ma perché sono costrette a farlo. Un abbraccio sincero a tutti loro. Il mio pensiero è rivolto alla mia squadra e soprattutto ai miei tifosi: meriterebbero tutti tante cose migliori ma so bene che quando siamo in difficoltà non ci lasciano mai soli”.

E a Babbo Natale Commisso che cosa chiede?

“Rocco è una persona davvero per bene. Quello che chiedo è solo di concentrare tutte le nostre forze verso la squadra”.

E ai tifosi che chiedono un attaccante lei cosa risponde?” A gennaio è sempre molto complicato trovare una punta che possa farti 20 gol. Ma la società sta valutando alcune situazioni assieme a me, quindi dobbiamo solo aspettare…”.