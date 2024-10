Prandelli: “Il Genoa dovrà affrontare la Dea togliendole spazi. Gudmundsson e Retegui? Se succede tutto alla fine è normale che Gilardino si arrabbi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato di Atalanta-Genoa, e delle contromisure che i rossoblu potrebbero adattare per fronteggiare gli undici di Gasperini. Apre poi una parentesi sulle cessioni di Gudmundsson e Retegui, effettuate alla fine del mercato. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Atalanta-Genoa: “Il Genoa dovrà provare a toglierle gli spazi. E capendo come uscire da quel loro pressing costante. L’altra sera lo Shakhtar non lo ha capito: cercava il fraseggio corto, così con l’Atalanta sei morto. Dunque verticalizzare subito, anche se non è il calcio che Gila preferisce”.

Su Gudmundsson e Retegui: “Se i i programmi sono chiari, e sai tutto sei mesi prima, ci arrivi preparato. Ma se succede tutto alla fine, è normale che l’allenatore si arrabbi, perché non è questione solo di sostituire due giocatori. Non è cambiato il Gila, che anzi è migliorato: cambiano tutti gli equilibri di squadra che si stavano cercando. Di una squadra che lotta per non retrocedere. Il Genoa si salverà alla fine, non come l’anno scorso”.

Foto: X Genoa