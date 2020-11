Prandelli: “Fiorentina grande amore. In caso di chiamata non potrei dire di no”

Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale ed ex tecnico, tra le altre, della Fiorentina, ha parlato proprio della situazione della Viola, con la panchina di Beppe Iachini sempre più in bilico.

Queste le parole di Prandelli a Radio Bruno Toscana: “Non bisogna essere troppo depressi, la sconfitta a Roma ci può stare: bisogna trovare equilibrio a Firenze. Ieri la squadra ha avuto delle difficoltà evidenti e sotto gli occhi di tutti, ma bisogna capire come migliorare. Iachini non ha paura di mettersi in discussione: è determinato e ha temperamento, riuscirà a tirar fuori da tutti il senso di appartenenza e sono certo che la squadra si risolleverà. Se parlo è perché sono un tifoso, mi dispiace vedere questa incertezza: adesso la società stia vicina all’allenatore e dia un indirizzo. E i giocatori capiscano che Firenze è qualcosa di serio. Io di nuovo in viola? Mai potrei dire di no ai viola, ma questo non vuol dire propormi”.

