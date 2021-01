Prandelli: “Domani ci giochiamo tanto. Il 6-0 è stato umiliante”

La Fiorentina riparte dopo il 6-0 di Napoli di domenica scorsa. Domani c’è una sfida delicatissima con il Crotone di Stroppa, che cerca di accorciare in classifica.

A parlare della gara, il tecnico della viola, Prandelli.

Queste le sue parole: “La mia Fiorentina domani si gioca tanto, da tutti i punti di vista. Il Crotone è una squadra insidiosa che gioca un calcio pensato e non improvvisato, ha messo in difficoltà tante squadre e dovremo quindi avere massima attenzione. Io però ho grande fiducia nei miei. Il 6-0 di Napoli? Al termine della gara ho chiesto scusa ai tifosi anche se può capitare anche alle grandi squadre. Non ci porteremo dietro però il ko di Napoli, i giocatori vogliono reagire e ci sono i presupposti per farlo. Domani dobbiamo vincere la partita a tutti i costi, anche se sarà un match insidioso”.

Si è mai pentito della scelta di tornare a Firenze?

“I miei amici, così come i miei familiari, mi chiedono chi me l’abbia fatto fare, ma io non penso di aver fatto la scelta sbagliata. Amo Firenze e la Fiorentina, ho scelto col cuore. Siamo in difficoltà, è vero, ma io non ho mai avuta paura delle difficoltà”.

Si sente in bilico?

“Se hai paura di essere esonerato, è meglio non fare questo lavoro. Gli allenatori vivono tutti in base ai risultati, non ho questa sensazione. Il confronto con Commisso mi ha mostrato una persona molto positiva ancora una volta. C’è stata grande sintonia tra noi”.

Foto: Twitter Fiorentina