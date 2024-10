Prandelli: “Del calcio non mi manca nulla. Oggi vedo troppo fanatismo invece il talento va esaltato”

Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale e allenatore, ha parlato al Secolo XIX, confermando il suo ritiro dal calcio ammettendo che non gli manchi nulla del calcio moderno.

Queste le sue parole: “Avevo fatto il mio tempo, semplicemente. Ora produco l’olio e sono nonno a tempo pieno ma non mi perdo una partita. Cosa le manca? Direi quasi nulla, ho tutto quello che mi serve. Ho chiuso la carriera da allenatore quando mi sono sentito di farlo, ero ormai cotto”.

Sul calcio attuale: “Sono cresciuto con l’idea che un allenatore debba valorizzare i propri giocatori, esaltare il talento. Vedo invece troppo fanatismo riguardo al sistema di gioco, troppi allenatori che non si adattano ai giocatori che hanno. Se vuoi fare 4-3-3 ma non hai gli esterni, allora puoi scegliere una soluzione diversa”.

E ha aggiunto: “Ho iniziato ad allenare nel settore giovanile dell’Atalanta, da lì sono venuti fuori tanti giocatori: non li ingabbiavamo in un sistema di gioco ma cercavamo di migliorarne le caratteristiche, di valorizzarli. Ecco, non mi piace questa idea di calcio globale, con schemi tutti uguali. Il talento va esaltato e non limitato”.

Foto: sito Fiorentina