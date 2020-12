Prandelli: “Ci sentiamo pronti per affrontare la Juve. Spero che Castrovilli ritrovi presto la serenità”

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, ecco le sue parole:

Come si batte la Juventus?

“Le grandi squadre devono essere attaccate con sfacciataggine quando concedono la minima cosa. Dobbiamo partire con questa mentalità e fare un’ottima gara. Nelle ultime partite si è vista mentalità e voglia, dobbiamo mantenerle entrambe. I due parteggi in casa sono frutto di un lavoro difficile: Sassuolo e Verona sono ottime squadre e complicate da affrontare. Quando avremo l’opportunità in fase offensiva servirà convinzione. Mentalmente siamo pronti”.

Questa vigilia della gara con la Juve è diversa dalle altre?

“Sono tutte partite ravvicinate, il calendario è fin troppo strano. In questo momento la squadra deve essere convinta di ciò che si deve fare. La terza partita consecutiva in pochi giorni può creare squilibrio ma in quei momenti la squadra deve essere forte”.

Castrovilli sembra essere un po’ giù di morale.

“Gli ho detto che la prima volta che l’ho visto dalla tribuna era libero da qualsiasi pensiero e da qualsiasi pressione. Poi quando cresci è normale che ti si chieda di più. Deve ritrovare la serenità e la voglia di rischiare. Spero che fin da domani faccia vedere di aver ritrovato la gioia”.

Questa Juve è la favorita per lo Scudetto?

“Pirlo sta bruciando le tappe, ha dato fisionomia alla squadra in due mesi, non era semplice. Quest’anno la concorrenza è più agguerrita, le milanesi sono più forti e possono dare fastidio“.

Teme più Ronaldo o un ex come Chiesa?

“Temo i giocatori della Juve, Chiesa compreso. È straripante quando attacca”.

È contento di Igor? Come sta Callejon?

“Igor si è allenato sempre benissimo e sta molto bene. Sono molto contento di Callejon, è molto intelligente e tatticamente può darci tanto, anche se questo sistema di gioco non è il più congeniale per lui. Stiamo studiando per metterlo nelle condizioni di rendere al meglio”.

