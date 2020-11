Prandelli, bentornato a Firenze dieci anni dopo. Tutti i suoi numeri viola

Dopo voci e retroscene, ecco che Cesare Prandelli è tornato sulla panchina della Fiorentina. Dopo dieci anni, l’ex ct della Nazionale Italiana, ritrova sul proprio cammino i gigliati e la città di Firenze. Cinque anni passati sul palcoscenico italiano tra il bel gioco e l’amore per la città toscana, tra il 2005 e il 2010, con una panchina d’oro in bacheca. Prandelli adesso è pronto a mettersi al servizio di Rocco Commisso, nuovo patron del club toscano dopo gli anni passati sotto la gestione dei Della Valle. Cinque stagioni ricche di successi, morali e tecnici, che al suo primo anno in viola stupì tutti nonostante la penalizzazione a causa di calciopoli. Un passato in viola affacciato, costantemente, all’Europa, come il successo casa-trasferta contro il Liverpool o la semifinale di Coppa Uefa persa contro i Rangers. Senza dimenticare il binomio perfetto della sua vecchia Fiorentina con Luca Toni, che ha fatto sognare milioni di italiani. Prandelli inoltre, è l’allenatore più vincente della storia del club viola: con 117 vittorie, 55 pareggi e 68 sconfitte in 240 partite. Un numero destinato a salire vista la nuova esperienza – la Prandelli 2.0 – che partirà ufficialmente tra due settimane dopo la sosta delle Nazionali. Adesso una nuova sfida, forse quella più difficile: togliere i viola da una brutta posizione e rimboccarsi le manica per portarla il più in alto possibile.

Foto: twitter Fiorentina