Prandelli: “Assurdo non rinviare Fiorentina-Juventus, gli ultras hanno dato una lezione a tutti”

“Non sono stupito, tra il mondo del calcio e quello reale il muro è sempre più alto. I tanto bistrattati ultras hanno dato una lezione a tutti: in certi momenti ci sono delle priorità che vanno oltre la vita quotidiana. Quello che stanno vivendo Prato, Pistoia e Campi ha bisogno di una risposta concreta, che guarda caso viene dalla gente comune e non dalle istituzioni calcistiche. Le polemiche sulla disputa della partita? Mi sembra assurdo giocare quando a cinque chilometri dallo stadio ci sono morti e devastazione. C’è gente che ha perso cari, la casa, tutto. Il calcio e la vita di tutti i giorni vanno su binari paralleli ormai e tutti dovrebbero avere il coraggio e la determinazione di decidere una cosa per certi versi impopolare. Una partita si rimanda, quello che è successo in Toscana resta sulla pelle della gente per sempre”.

Foto: sito Fiorentina