Praet: “Vorrei tornare in Italia. Torino? Mi hanno ricercato, una proposta la ascolterei anche adesso”

Durante la lunga intervista concessa a Nieuwsblad, il centrocampista in scadenza con il Leicester, Denis Praet, ha così parlato del suo futuro, confermando anche il tentativo del Torino di riportarla in Italia durante le scorse sessioni di mercato: “Ho giocato tre anni alla Sampdoria e uno al Torino, i miei migliori anni all’estero. La tattica che c’è in Italia mi attira moltissimo, quest’anno ho avuto un tecnico italiano come Maresca, mi ha impressionato. I giocatori inglesi dicono di non aver mai imparato così tanto. E ho ancora il numero di telefono italiano, non l’ho mai cambiata… Vorrei tornare in Italia, dove mi sono sempre trovato bene”.

E sul Torino: “Mi hanno ricercato ma il ritorno non è mai accaduto. Al Leicester pensavano fossi troppo bravo, utile e versatile per lasciarmi andare a buon mercato. Non sono polemico né uno che spinge per trasferirsi, ma sicuramente una proposta del Torino la ascolterei anche adesso”.

Foto: Instagram Praet