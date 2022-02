Pradè: “Vlahovic? Impossibile dire di no. Lavoreremo per dare energia ed entusiasmo a Commisso”

Cabral è un calciatore forte che abbiamo seguito tanto e siamo stati bravi a portarlo qui. Per quanto riguarda la questione Vlahovic, il gruppo sa che non dipende da un solo giocatore e per questo è molto unito. Infatti il capitano Biraghi ha avuto un confronto con Commisso nel quale ha riferito di remare tutti dalla stessa parte e di essere sereni. Il mister era a conoscenza della situazione di Vlahovic e sapeva anche che era impossibile dire di no a quella proposta. Capiamo l’amarezza e il disagio dei tifosi, però non tutto dipende da noi. Spesso le società sono quasi prigioniere di agenti e calciatori. Non si poteva dire di no, altrimenti c’era il rischio di perderlo a zero. Ma non voglio parlane visto che lo ha già fatto il Presidente. Julian Alvarez lo volevamo ma avevamo preso Piatek e Vlahovic era ancora in rosa. Quando è andato via Alvarez si era già accasato al Manchester City. Augusti Alvarez, invece, non lo abbiamo fatto perché il Penarol lo valuta una cifra eccessiva per noi. Sulle dichiarazioni di Commisso, sono preoccupato. Oltre ai soldi, mette entusiasmo e passione. Conoscendolo, capisco la sua delusione. Faremo di tutto, insieme alla squadra, per dargli energia e entusiasmo. Speriamo anche di recuperare il rapporto con i tifosi attraverso lavoro e lealtà e vincendo più partite possibili. Sul rinnovo di Italiano, adesso è prematuro parlarne. Siamo contenti di quello che sta facendo. Ci piacerebbe fare un lungo percorso insieme ma le decisioni bisogna prenderle in due.

FOTO: Twitter Fiorentina