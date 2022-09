Pradè: “Una grande delusione il pari con la Juventus, abbiamo dominato. Grande prestazione”

Il direttore della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 del Franchi.

“È incredibile: una delusione così grande per un pari con la Juventus. Abbiamo dominato, peccato per il rigore di Jovic. abbiamo fatto un secondo tempo di grande intensità. Abbiamo messo a posto la prestazione vista con l’Udinese. Complimenti al mister, uno stadio bellissimo ed è stata una grande prestazione. La parola giusta è “delusione” per non aver vinto una partita dove un gol devi buttarlo dentro. Abbiamo avuto grande presenza in area. Ma magari arriveranno tutti insieme i gol, speriamo”, ha detto Pradè.

Foto: Twitter Fiorentina