Pradè sull’eliminazione in Coppa Italia: “Un grande peccato. C’è stato un po’ di contraccolpo psicologico”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare l’eliminazione subita contro l’Empoli, ieri sera, in Coppa Italia.

“Un grande peccato, per noi era una competizione importante e ci tenevamo visto che negli ultimi tre anni abbiamo fatto tre semifinali. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, poi meglio ma è andata così. C’è stato un po’ di contraccolpo psicologico, ci stava di avere difficoltà a inizio gara dopo quanto successo negli ultimi giorni a causa del malore accusato da Bove.

Tre giorni e rigiochiamo. I ragazzi devono essere bravi a non guardarsi indietro. L’avevamo anche ribaltata ma abbiamo preso due gol su due uscite sbagliate nostre. Poi c’è stata la lotteria dei rigori, che è appunto una lotteria. Ma dobbiamo pensare subito a domenica. Cerchiamo di recuperare Adli che non stava benissimo per un attacco influenzale. Sono fiducioso perché la squadra sta facendo bene. Poi abbiamo rivisto in campo Gudmundsson. Lui deve fare la differenza e lo sa”.

Foto: twitter fiorentina