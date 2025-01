Pradè tuona: “Chi ha il mal di pancia, lo venga a dire e troveremo una soluzione”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Monza: “Siamo incazzati, non va bene, mancano 10 giorni alla fine del mercato, chi ha “mal di pancia” ce lo venga a dire, troveremo una soluzione. Qua dobbiamo tornare quelli di prima, abbiamo perso la nostra umiltà, la nostra identità, abbiamo cercato anche di dare delle giustificazioni a tutto questo ma ora basta, non va più bene. Adesso cambiamo registro, il nostro modo di pensare, si arriva al campo la mattina presto si va via la sera tardi e poi valuteremo cosa fare. Stasera c’è poco da dire, ci scusiamo con i nostri tifosi e con il nostro presidente , abbiamo delle motivazioni e delle ambizioni per arrivare in alto ma cosi non si va proprio da nessuna parte. Non ho altro da aggiungere”

Foto: Twitter Fiorentina