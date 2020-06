Pradè sul calciomercato: “Chiesa, Cutrone e Vlahovic? Vi dico tutto”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato di calciomercato ai microfoni di Rai Radio 1. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Tutti i calciatori che abbiamo li vogliamo tenere. Poi, se c’è qualche giocatore che vuole andare via, viene da noi e se ne parla. Ad oggi nessuno è venuto a chiederci la cessione. Noi vogliamo diventare un punto di arrivo, non di partenza. Chiesa? Bisogna essere in due per fare certe cose. È un giocatore apprezzatissimo dalla società, poi dipende da lui. La nostra volontà è quella di crescere, a gennaio abbiamo speso 70 milioni prendendo anche due giocatori per la prossima stagione come Kouamè e Amrabat.”

Foto: Twitter Ufficiale Fiorentina