Pradè su Jovic: “Lo vogliamo. Formula? Stiamo trattando, ogni ipotesi è aperta. E Dodò…”

Era tutto chiaro da più di venti giorni, per noi è Luka Jovic alla Fiorentina era un’operazione ormai completata. Intervenuto ai microfoni della sala stampa viola, il direttore Daniele Pradè si è soffermato a parlare della trattativa che porterebbe il centravanti serbo in riva d’Arno: “Jovic è un calciatore che ci piace. Ma l’esperienza del calcio mi dice che le operazioni prima vanno chiuse con la firma. Formula? Stiamo trattando, tutto è in evoluzione continua. Lo vogliamo. Ogni ipotesi è aperta“. Subito dopo, Pradè ha parlato anche della trattativa per Dodò, dove manca l’accordo con lo Shakhtar Donetsk, anche se il terzino ha già scelto la Fiorentina: “La stessa cosa la dico per Dodò. Non penso chiuderemo entro due giorni“.

Foto: Twitter Real Madrid