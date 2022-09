Pradè su Barak: “Lo conosco bene, soprattutto come uomo. Con lui il nostro centrocampo è completo”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Antonin Barak, il ds Daniele Pradè ha utilizzato parole di forte stima nei confronti del neo-acquisto della Fiorentina: “Per me non è stato un buongiorno, stanotte ho dormito poco. Ci tenevo però a venire qua per presentare Antonin, nonostante potessimo anche non farlo perché lo conoscete bene. Il 26 agosto ha fatto le visite, il 27 il primo allenamento e il 28 la prima partita. Lo conosco benissimo, soprattutto come uomo: era il centrocampista che cercavamo, riteniamo sia colui che completa il nostro reparto”.

Foto: Twitter Fiorentina