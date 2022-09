Pradè: “Siamo avvelenati. C’è una gomitata sulla nuca, vorrei capire bene perché non ha fischiato”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, interviene duramente ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: “Parlo pochissimo ma devo dire delle cose: sono avvelenato, anzi. Siamo incazzati. Metti tutto quello che vuoi, ma perdere per una situazione così non va bene. Si vede benissimo il gomito dell’attaccante sulla testa del difensore. Forse non abbiamo capito niente del regolamento. Tre minuti di VAR per il fuorigioco di Arnautovic e non vedi quel fallo? Non capisco. La squadra non è brillante, non è quella dell’anno scorso e ci entrerà l’allenatore. Ma chiediamo spiegazioni in maniera educata: le società stanno cercando di aiutare gli arbitri però così non va bene. Vogliamo spiegazioni: vorrei capire bene perché non l’ha fischiata. Non è un fallo così netto da mettere in discussione l’azione? Con una gomitata sulla nuca? Almeno dire che si è sbagliato. Invece è cambiato l’approccio e c’è altezzosità”.

Foto: Twitter Fiorentina