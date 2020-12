Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della gara di stasera contro la Juventus:

“Chiesa? Non ci siamo ancora incontrati. Pensiamo alla gara, gli faccio un in bocca al lupo per la sua carriera e gli auguro che faccia alla grande, a partire dalla prossima”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina